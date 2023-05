Arbitro preso a schiaffi e per il collo: i dettagli dell'episodio shock 

Durante la partita tra Prato Sport-Sporting Seano 1948, valida per la prima giornata dei play out del campionato dilettanti seconda categoria, è accaduto un episodio che ha del clamoroso. Un arbitro è stato aggredito brutalmente dal giocatore della squadra in trasferta Fabiano Vivenzio che lo ha preso a schiaffi e per il collo. La società ha ricevuto 8 squalifiche (6 giocatori e 2 dirigenti) per gravi intemperanze contro la terna arbitrale ma la sorte più dura è giustamente toccata a Vivenzio.