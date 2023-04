Follia nel calcio giovanile, aggredito ex calciatore malato di Sla

BERGAMO - Quando il calcio scivola nella follia con gesti inconsulti e situazioni deplorevoli, anche a livello giovanile e nel caso specifico con l'aggravante che si colpisce perfino un dirigente ex calciatore affetto da Sla. È davvero allucinante quanto capitato a Stefano Turchi, 53 anni, nato a Pistoia con un passato da centrocampista nelle file di Ancona (una trentina di presenze tra Serie B e Coppa Italia nel 1991 coi dorici promossi in A), Carrarese, Prato, Vis Pesaro, Chieti e Forlì. È stato aggredito a pugni e calci alla fine di una partita di calcio Under 17, campionato Allievi Élite, domenica scorsa ad Albano Sant’Alessandro, in provincia di Bergamo, dove giocavano le due squadre in testa alla classifica, il Brusaporto (in cui Turchi che vive nel bergamasco in Val Calepio occupa il ruolo di dirigente del settore giovanile) e l'Uesse Sarnico.