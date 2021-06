Europei, Francia-Germania 1-0: decide un autogol di Hummels

La Francia si aggiudica il big-match con la Germania : l'ultima gara della prima giornata degli Europei era anche la più attesa, una finale anticipata. I campioni del mondo in carica vincono una partita a tratti noiosa e non all'altezza delle aspettative solo grazie a uno sfortunato autogol di Hummels . Non una prodezza di Mbappé , una delle stelle più grandi degli Europei, e di certo non l'unica in campo all'Allianz Stadium, davanti a 15mila spettatori. L'attaccante francese nella ripresa ha messo a segno un gol e un assist, ma era in fuorigioco in entrambe le occasioni, e l'arbitro ha giustamente annullato. Mbappé quindi resta a secco, ma con questa vittoria importante aggancia il Portogallo di Ronaldo - autore di una doppietta contro l'Ungheria - nel girone di ferro. La Germania per la prima volta nella sua storia esce sconfitta da una gara inaugurale di un Europeo.

Mbappé, gol e assist in fuorigioco

Löw non fa cambi nella ripresa: Werner resta in panchina. La Germania continua a non pungere, anzi al 52' rischia grosso quando Rabiot entra in area e spara in porta, colpendo il palo esterno. I tedeschi si svegliano e due minuti dopo sfiorano il pareggio con Gnabry, che da ottima posizione la manda fuori di un soffio. La squadra di Löw inizia a spingere con maggiore insistenza, ma non riesce a sfondare. Al 67' Mbappé si inventa una grande giocata e la mette all'angolino, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 73' Löw si gioca le carte Werner e Sané, al posto di Gnabry e Havertz. La Francia è chiusa bene e all'85' segna con Benzema, ma ancora una volta Mbappé - autore dell'assist - era in fuorigioco e l'arbitro annulla dopo il check del Var. La Francia si chiude e non concede nulla alla Germania, che non riesce mai a sfondare. Alla fine Deschamps si porta a casa i tre punti.

Francia-Germania 1-0: tabellino e statistiche