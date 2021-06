Hamsik su Maradona, Insigne e l'amore per Napoli. E l'Italia...

Marek Hamsik, impegnato ad Euro 2020 con la sua Slovacchia, ha rilasciato un'intervista ad AS (quotidiano spagnolo) e ha avuto modo di toccare tanti temi, molti di questi legati al mondo Napoli al quale è ancora legatissimo come confermerà al giornale. Lo slovacco, ed ex capitano degli azzurri, ha parlato dello spagnolo Fabian Ruiz e sulla sua scelta di vestire la maglia azzurra: "Ha scelto di venire a Napoli ed è stata una grande decisione, perché è una grande squadra e lì potrebbe giocare la Champions League da protagonista". L'ex stella partenopea ha poi speso parole al miele per i ragazzi di Mancini: "Nessuno gioca e vince come loro, rende tutto molto facile. Ora hanno le partite più dure, ma spero che vadano lontano. Il mio amico Insigne ha avuto una stagione incredibile, è un talento naturale. Gli ho detto che, con lui, la 10 Azzurra è in buone mani".