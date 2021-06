Xhaka, frecciata all'Arsenal prima della Roma: "Ci sono stati molti problemi"

ROMA - Granit Xhaka è virtualmente ormai da considerare un giocatore della Roma . L’accordo si dovrebbe trovare intorno ai 18 milioni , con l’inserimento di bonus facili che serviranno a convincere l’ Arsenal . Ma sull’esito della trattativa non dubita più neanche Tiago Pinto , che ha già risolto ogni dettaglio con il calciatore: quattro anni di contratto a 2,5 milioni più i premi, non molto più di quello che Xhaka guadagnava a Londra.

E proprio su Londra e l'Arsenal il centrocampista regala una frecciata dal ritiro della nazionale svizzera: "È stato un buon anno per me, ho sempre giocato, ma il piazzamento a fine stagione è ovviamente molto amaro e deludente". Lo svizzero quindi non sembra abbattuto dall'ultimo anno con l'Arsenal e l'ottavo posto in classifica: "C'erano sicuramente una serie di problemi che non sono stati risolti. Ma ora non ha senso guardare indietro", le parole riportate dal Mirror.