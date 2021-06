Clamoroso alla Lazio: può tornare Felipe Anderson

Colpo di scena, se colpo sarà. Un colpaccio per valori affettivi, tecnici ed economici. Il clamoroso ritorno è possibile, elettrizza i tifosi della Lazio, accontenterebbe Sarri. La rentrée è di Felipe Anderson, raggiante, desideroso di imboccare la strada di casa. Può tornare davvero, avvolto nel calore del rimpianto, riaccolto da Lotito e Tare per esaudire un desiderio di Sarri e anche del popolo laziale. Pipe, oggi ventottenne, ci spera da un anno, forse è la volta buona per superare gli ostacoli del rientro legati a vecchi attriti e ad un addio un po’ velenoso e tempestoso. In Spagna ieri davano l’operazione in definizione e in Brasile hanno confermato i contatti con il suo staff: “Si tratta”, è stata la soffiata. Da Formello, per adesso, solo silenzi.

Felipe, prima l'esplosione alla Lazio, poi l'addio con attriti Felipe è in scadenza con il West Ham nel 2022, potrebbe arrivare a Roma in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 8 milioni. Gli Hammers, nel 2018, lo comprarono per 31 milioni più 6 di bonus, ne sono stati incassati 3 (totale di 34 milioni), fu una plusvalenza record. Il brasiliano vuole rincasare, l’esperienza inglese è iniziata bene ed è finita male (73 partite e 12 gol totali). Nell’ultima stagione è stato prestato al Porto (5 partite in campionato, solo una da titolare, 0 gol). In Portogallo era arrivato ad ottobre, da febbraio a maggio è finito fuori squadra, non s’è integrato, non ha mai conquistato Sergio Conceiçao. Il tecnico, così raccontano i media locali, non aveva avallato l’acquisto di Felipe e non l’ha mai accettato. Era esploso alla Lazio dopo un inizio difficile, si sbloccò regalando meraviglie, non si è più ripetuto. Andò via dopo vari attriti con Inzaghi e anche il rapporto con la società si era rovinato.