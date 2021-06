Clamoroso: la mamma di Rabiot litiga con le famiglie di Pogba e Mbappè!

PARIGI - Nervi tesi dopo la sconfitta ai rigori della Francia agli ottavi contro la Svizzera. Come riportato da RMC Sport, dopo la sequenza di rigori, che ha condannato i campioni del mondo in carica, è esplosa una lite sugli spalti della National Arena di Bucarest tra la madre di Adrien Rabiot con le famiglie di Paul Pogba e Kylian Mbappé .

Lite furiosa sugli spalti: ecco i motivi

Veronique Rabiot, mamma e agente del centrocampista della Juventus è esplosa dopo l'eliminazione della Nazionale francese. Prima ha attaccato la famiglia di Pogba al fischio finale dei tempi regolamentari. Il motivo di questa prima discussione è per il terzo gol della Svizzera, scaturito da una palla persa proprio dal centrocampista ex Juve. Poi si è rivolta contro la famiglia di Mbappé al termine dei rigori, con l'attaccante del Psg autore dell'errore decisivo. Veronique ha chiesto ai genitori di redarguire il figlio e di renderlo meno arrogante, causando un'accesa discussione: la lite è proseguita per diversi minuti con altre famiglie che hanno assistito alla scena.

