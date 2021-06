Chi sfida l’Italia se va in semifinale: avversario, data e orario

L'Italia si prepara per un difficile quarto di finale degli Europei contro il Belgio . Gli azzurri di Roberto Mancini, dopo aver superato l'Austria agli ottavi, affronteranno la nazionale del ct Roberto Martinez che ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Lukaku e compagni sono l'ultimo ostacolo che separa la Nazionale italiana dalle Final Four di Wembley, dove si giocheranno le due semifinali e la finale di Euro 2020.

Italia in semifinale, la possibile avversaria

In caso di vittoria contro il Belgio, l'Italia approderebbe in semifinale dove potrebbe affrontare la vincitrice del quarto di finale tra Spagna e Svizzera. La Nazionale del ct Luis Enrique ha superato il turno battendo con il brivido ai supplementari la Croazia di Modric per 5-3, quella di Petkovic invece ha passato gli ottavi vincendo contro la Francia campione del mondo ai rigori (3-3 al termine dei supplementari). Spagna e Svizzera giocheranno lo stesso giorno degli azzurri, ovvero venerdì 2 luglio, ma alle 18 (Italia-Belgio è invece in programma alle 21). Dunque, in caso di passaggio del turno, Mancini saprebbe già la sua prossima avversaria senza dover aspettare.

Italia-Belgio, la formazione di Mancini: c'è un cambio in attacco

Italia in semifinale, la data e l'orario

La possibile semifinale tra Italia e una tra Spagna e Svizzera è in programma per martedì 6 luglio alle ore 21. Si disputerà allo stadio Wembley di Londra, palcoscenico delle Final Four di Euro 2020.