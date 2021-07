"Spinazzola è un duro, può tornare come prima"

Dopo novanta minuti di intervento, il tempo di una partita di calcio, Leonardo Spinazzola è tornato a sorridere. Ha trovato addirittura alcuni tifosi della Roma ad accoglierlo, fuori dalla sala operatoria. Lascerà già stamattina la clinica finlandese dove gli è stato ricostruito il tendine d’Achille sinistro, per poi cominciare la lunga riabilitazione con lo staff medico della Roma. Con lui viaggeranno la moglie Miriana, che lo ha accompagnato a Turku, e il dottor Manara. A eseguire l’operazione al Neo Hospital è stato il giovane Lasse Lempainen, allievo principale del professor Orava, considerato il numero uno del mondo per la cura dei tendini. Lempainen, 42 anni, seguirà a distanza il processo di recupero, indicando eventuali correttivi. Naturalmente sono previsti anche dei controlli dal vivo, di tanto in tanto. Lo abbiamo contattato per farci raccontare le prospettive di Spinazzola.



Professore, come è andata?

«Molto bene. Tecnicamente l’intervento è perfettamente riuscito. Leonardo è un ragazzo molto positivo, ha già smaltito la delusione per aver rinunciato alla parte finale dell’Europeo ed è concentrato sul recupero».



Non era possibile evitare l’intervento?

«No. Ci sono dei casi in cui il tendine viene trattato con la terapia conservativa, che produce anche buoni risultati. Ma nel caso di un atleta professionista, non era pensabile agire diversamente. La lesione era grave».



Spinazzola tornerà come nuovo?

«Nessun chirurgo può stabilire al cento per cento l’esito di un percorso riabilitativo. Ma qui parliamo di un calciatore giovane, che ha tempo per recuperare e riprendere la carriera ad alti livelli. Sono molto ottimista».