Clamoroso dalla Germania: il Bayern vuole soffiare Calhanoglu all'Inter

Sembrava ormai in dirittura d’arrivo l’affare Martinez. Invece, ecco che il “caso” Oristanio ha messo tutto in stand-by. Il fantasista, infatti, era la contropartita tecnica da inserire nell’operazione, su scelta dal Genoa . Mancavano da stabilire la valutazione del giocatore e la formula del suo passaggio in rossoblù, visto che il club ligure preferirebbe un prestito. Già ma Oristanio lo vuole a tutti i costi pure il Venezia , che ha trovato la sponda del suo procuratore, Riso. Ebbene, l’ Inter non si aspettava quello che è accaduto vedì. Ausilio aveva un appuntamento con lo stesso Riso, ma in viale Liberazione si è presentato pure il ds della società veneta, Antonelli . Scontato l’intento: unire le forze per portare Oristanio in Laguna, dove, sulla carta, giocherebbe di più. Ad Ausilio è stata data la disponibilità ad acquistare il talento campano a titolo definitivo, garantendo pure la recompra. Ribadito inoltre l’interesse per Stankovic , per la porta, con Tessmann, come possibile contropartita, che però l’Inter non considera una priorità.

Inter, doppia irritazione

Ausilio, giusto per usare un eufemismo, non ha gradito questa mossa. L’ha ritenuta una forzatura. Senza considerare la complicazione non prevista sul percorso per Martinez. E, a questo punto, non è da escludere un cambio per la contropartita, tra Satriano e Zanetti. Ma sempre giovedì, e sempre a sorpresa, si è aggiunta pure la grana Frattesi. Perché il solito Riso, che lo rappresenta, ha approfittato per sollevare il problema del ridotto utilizzo del centrocampista. Frattesi non vorrebbe vivere un’altra annata da semplice vice-Barella, che nella considerazione di Inzaghi è imprescindibile o quasi. Ausilio ha inizialmente ascoltato, ma ha pure tagliato corto. Frattesi, per essere chiari, non è sul mercato. Certo tutto sarebbe rimasto all’interno della sede nerazzurra, se Riso, all’uscita, non avesse tirato fuori il nome di Frattesi, accendendo i radar. Ovviamente, si è trattato una strategia precisa. Ma l’irritazione dell’Inter non ha fatto altro che aumentare.

Calhanoglu nel mirino del Bayern

Intanto, dalla Germania, nello specifico dalla “Bild”, è rimbalzato che il Bayern starebbe valutando anche il profilo di Calhanoglu come innesto per la prossima stagione. Il centrocampista sarebbe l’alternativa a Palhinha del Fulham ma dalla Turchia sostengono che il giocatore sarebbe già pronto a dire sì ai bavaresi. All’Inter, ad oggi, non è arrivata alcuna richiesta. E, in ogni caso, Calhanoglu è considerato incedibile.