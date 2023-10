Qualificazioni Euro 2024: Morata trascina la Spagna, Montella vince in Croazia

Gruppo A: Morata trascina la Spagna

La Spagna di La Fuente vince e difende il suo secondo posto nel girone, avvicinandosi anche alla Scozia in testa. A Siviglia, allo Stadio 'De la Cartuja', gli spagnoli battono 2-0 gli scozzesi. Decisivo Morata, che dopo un primo tempo e una ripresa complicate sblocca la sfida al 72', con un colpo di testa in tuffo. Nel finale Sancet trova il gol che chiude definitivamente la sfida. Con questo risultato la Spagna si porta a quota 12 punti, a -3 dalla Scozia che ha però una gara in più. Terza, a quota 10 punti, la Norvegia che travolge 4-0 il Cipro. Si scatena il solito Haaland con una doppietta.

Gruppo D: esordio positivo per Montella

Cambia tutto nel girone D, dove la Turchia batte la Croazia e si prende la testa della classifica all'esordio di Montella sulla panchina. La squadra di Calhanoglu vince 1-0 grazie alla rete in avvio di Yilmaz. Con questo risultato la Turchia di dell'ex Roma è prima con 13 punti, seguita dalla Croazia a quota 10. Dietro a 7 punti c'è l'Armenia, sconfitta a sorpresa dalla Lettonia che conquista i suoi primi punti.

Gruppo E: Albania in testa

L'Albania si porta in testa al girone E battendo la Repubblica Ceca. Vittoria netta per la squadra di Sylvinho, che vince 3-0 grazie alla rete di Asani e alla doppietta di Seferi. Albania a quota 13 punti, a +4 sulla Polonia che batte 2-0 le Isole Far Oer.

Gruppo I: vince il Kosovo

Vittoria del Kosovo, che batte 3-0 l'Andorra. Pareggio senza reti tra Bielorussia e Romania, mentre la sfida tra Svizzera (ancora in testa al girone) e Israele è stata rinviata a causa dell'attuale situazione.