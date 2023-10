Qualificazioni Euro 2024: Lukaku trascina il Belgio. Doppiette per Mbappé e Ronaldo

Proseguono le Qualificazioni ad Euro 2024 , con la sesta giornata della fase a gironi per i gruppi B e F e il settimo turno per il gruppo J. In grande spolvero Romelu Lukaku , autore di un gol nel successo esterno del Belgio sul campo della Polonia. Cristiano Ronaldo, con una doppietta, trascina il Portogallo nel 3-2 casalingo contro la Slovacchia. Kylian Mbappé (con la sua doppietta) è il protagonista assoluto del match tra Olanda e Francia, che si è concluso con il successo dei transalpini per 2-1.

Gruppo B, Mbappé trascina la Francia

La Francia si aggiudica il big match sul campo dell'Olanda per 2-1, grazie alla doppietta di Mbappé. I transalpini dominano la classifica con 18 punti in sei giornate: sei in più della Grecia, che si è imposta per 2-0 (reti di Giakoumakis e Masouras) sul campo dell'Irlanda. Grazie a questa vittoria la Francia ottiene la matematica qualificazione alla fase finale di Euro 2024.

Gruppo F, Lukaku show

Romelu Lukaku è tra i protagonisti del successo del Belgio (3-2) sul campo dell'Austria. Il centravanti giallorosso ha segnato la rete del momentaneo tre a zero per gli ospiti, dopo la doppietta di Lukebakio. Il Belgio, rimasto in 10 per l'espulsione di Onana, ha subito nel finale il ritorno dei padroni di casa, che hanno accorciato le distanze con Laimer e Sabitzer. Il successo permette al Belgio di scavlcare in testa l'Austria con tre lunghezze di vantaggio. Nel pomeriggio l'Azerbaijan aveva battuto 2-0 l'Estonia.

Gruppo J, Ronaldo protagonista

Con una splendida doppietta (un gol su rigore, uno su azione), Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo al successo (3-2) contro la Slovacchia di Lobotka (in gol nel finale). Vittoria esterna per la Bosnia sul campo del Liechtenstein (2-0) e pareggio 1-1 tra Islanda e Lussemburgo. Il Portogallo resta a apunteggio pieno con 21 punti in 7 gare, 8 in più della Slovacchia che occupa la seconda posizione.