Belgio-Svezia, orrore a Bruxelles: spari in centro, ci sono tifosi morti

Attentato a Bruxelles: i dettagli

Le forze dell'ordine locali, citate dai media locali, rendono noto che gli spari sono stati esplosi intorno alle 19:15 e al momento non è stato fermato nessun sospettato. In alcune immagini amatoriali, citate sempre dai media locali, si vede un uomo che indossa una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, con un'arma da guerra in mano, mentre sale su uno scooter e fugge dal luogo della sparatoria.

Polizia Bruxelles: "Un uomo ha sparato urlando Allah-Akbar"

Secondo fonti di polizia, l'uomo che ha aperto il fuoco con un kalashnikov nel centro di Bruxelles avrebbe urlato "Allah-Akbar".

Attentato a Bruxelles, le parole del presunto attentatore

"Sono Abdeslam Jilani, mi sono vendicato per i musulmani. Ho ucciso tre svedesi ora. Si vive per la religione e si muore per la religione. Sono pronto a incontrare Dio felice e sereno". È la rivendicazione resa nota in un video pubblicato sui social dal presunto attentatore nel centro di Bruxelles.

Belgio, minaccia terroristica innalzata al massimo livello

Il Belgio ha innalzato il livello di allerta a 4, il suo massimo, per minaccia terroristica "grave e imminente": lo riporta il media belga 'La Libre'. Rafforzata anche la sicurezza intorno allo stadio 'Re Baldovino', ex Heysel, teatro della sfida tra Belgio e Svezia. La situazione allo stadio è al momento "tranquilla", come riferisce il co-presidente del partito dei Verdi, Jeremie Vaneeckhout, presente per il match dell'ex Heysel. "Atmosfera irreale qui allo stadio. Tifosi innocenti diventano vittime di brutale violenza. Serve prima maggiore chiarezza. Ma le mie più sentite condoglianze a tutte le persone colpite", il messaggio postato su Twitter.

Attentato a Bruxelles, le prime ricostruzioni: due i morti

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha prima sparato in un atrio e per poi mirare con il kalashnikov due persone in un taxi. I media locali stanno trasmettendo video amatoriali che mostrano un uomo che spara con un'arma di grandi dimensioni. Sempre secondo le emittenti locali, le due vittime sono svedesi: è in corso infatti la partita tra la Svezia e il Belgio allo stadio 'Re Baldovino', a circa 5 chilometri di distanza dal luogo dell'accaduto. La portavoce della polizia, Ilse Vande Keere, ha dichiarato che gli agenti sono arrivati subito sul posto e hanno isolato il quartiere. La sparatoria, che giunge in un momento di grande tensione per la guerra in corso tra Israele e Hamas, è andata in scena nella capitale belga, teatro di un preoccupante aumento della violenza legata al crescente traffico internazionale di droga.

Attentato a Bruxelles, le parole del premier De Croo

"Dopo la sparatoria a Bruxelles, i servizi di polizia si stanno mobilitando per garantire la sicurezza dentro e intorno alla nostra capitale, in cooperazione con il ministro degli Interni, Annelies Verlinden". L'annuncio del sindaco di Bruxelles-Capitale, Philippe Close, che ora si trova al centro di crisi per "garantire il coordinamento". Anche il primo ministro belga, Alexander De Croo, rassicura i cittadini con un post sui social: "Stiamo monitorando la situazione e chiediamo ai cittadini di Bruxelles di essere vigili". Il premier si trova attualmente con i ministri della Giustizia e degli Interni al centro nazionale di crisi che consiglia di evitare "gli spostamenti non necessari". "Le mie più sincere condoglianze ai cari delle vittime del vile attentato di Bruxelles", afferma De Croo.

Attentato a Bruxelles, la Francia rafforza i controlli alla frontiera: i dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni, il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, avrebbe dato disposizione di rafforzare i controlli alla frontiera tra la Francia e il Belgio dopo quanto accaduto a Bruxelles. Lo riferiscono fonti della tv BFM.

Attentato a Bruxelles, Facebook rimuove video del presunto attentatore

Il profilo Facebook appartenente a Slayem Slouma, sul quale era apparso un video del presunto attentatore di Bruxelles subito dopo la sparatoria di questa sera nel centro città, è stato rimosso. Il filmato però continua a circolare sui social e viene ricondiviso dagli utenti.

Attentato a Bruxelles, presunto attentatore in direzione stadio

Dopo aver sparato a un auto e a due persone in un taxi, il presunto attentatore a Bruxelles sarebbe scappato a bordo di uno scooter e sembra si stia dirigendo proprio in direzione dello stadio 'Re Balduino'. È la ricostruzione di Sky News UK che ha riportato il racconto di un testimone, in stato di shock per quanto stava accadendo.

Attentato a Bruxelles, sospesa Belgio-Svezia

Il match tra il Belgio e la Svezia, valido per le qualificazioni all'Europeo 2024, è stata momentaneamente sospesa dopo l'attentato di Bruxelles: è quanto si apprende sui media belgi.

Attentato a Bruxelles, il messaggio della Federcalcio svedese e belga

"Messaggio ai tifosi svedesi presenti a Bruxelles: la polizia belga vuole che i tifosi svedesi restino nello stadio per ragioni di sicurezza". Così la Federcalcio svedese sui propri canali social, imitata dalla Federazione belga: "A causa degli incidenti avvenuti stasera a Bruxelles, la partita è sospesa. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite".

Attentato a Bruxelles, ambasciatrice italiana: "Nessun connazionale coinvolto"

L'ambasciatrice italiana in Belgio, Federica Favi, intervistata ai microfoni di Sky Tg24, annuncia che "non c'è nessun italiano coinvolto al momento nell'attentato di Bruxelles. Per la polizia belga si tratta di un atto terroristico. L'impressione è che si tratti di un lupo solitario".

Attentato a Bruxelles, la paura dei calciatori svedesi

I calciatori della nazionale svedese, una volta appreso del dramma accaduto in pieno centro a Bruxelles, si sarebbero rifiutati di entrare in campo per disputare il secondo tempo della partita contro il Belgio, match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Lo rendono noto i media belgi.

Attentato a Bruxelles, Belgio-Svezia: il pubblico non può lasciare lo stadio

Gli spettatori presenti allo stadio 'Re Baldovino' (circa 35mila i presenti) per Belgio-Svezia non potranno lasciare lo stadio almeno per il momento: lo rendono noto i media belgi. Inoltre le autorità federali belghe hanno ordinato la chiusura di diverse stazioni della metropolitana cittadina. I servizi della metropolitana sulle linee 2 e 6 sono stati rallentati dall'incidente, compresa la fermata 'Re Baldovino', davanti allo stadio, chiusa e presidiata da decine di poliziotti. Interrotta anche la circolazione dei tram tra la stazione di Belgica e quella di Lemonnier.

Attentato a Bruxelles, annullata Belgio-Svezia

Annullato il match di qualificazione a Euro 2024 tra Belgio e Svezia. Sui canali ufficiali dell'Uefa si legge che "è stato deciso, previa consultazione con le due squadre e le autorità di polizia locali, di annullare la partita per motivi di sicurezza. Ulteriori comunicazioni verranno rese note a tempo debito".

Attentato a Bruxelles, la situazione allo stadio

I tifosi del Belgio e della Svezia si trovano ancora all'interno dello stadio 'Re Baldovino': le autorità stanno infatti valutando le modalità di deflusso degli spettatori (circa 35mila) dall'impianto.