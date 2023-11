Francia a valanga su Gibilterra: 14-0. In gol Thuram, Rabiot e Giroud

NIZZA (FRANCIA) - Clamoroso successo della Francia, che sconfigge 14-0 Gibilterra ed ottiene la settima vittoria su sette gare nel gruppo B delle qualificazioni europee, realizzando il risultato più largo nella storia dei Blues e delle qualificazioni europee. Il primato precedente apparteneva alla Germania che nel 2006, in un match valido per le qualificazioni a Euro 2008, aveva superato San Marino per 13-0. Tra i transalpini in gol anche l'interista Thuram, lo juventino Rabiot e il milanisita Giroud, autore di una doppietta. Tripletta per Mbappé, doppietta per l'ex juventino Koman e gol di Zaire-Emery, Clauss, Fofana, Dembele. Per la Francia anche un'autorete di Santos. L'Olanda batte 1-0 l'Irlanda e scavalca la Grecia al secondo posto con 15 punti (tre in più degli ellenici), ottenendo il pass per gli Europei.