Ucraina-Italia, Spalletti manda Berardi in tribuna: il motivo

INVIATO A LEVERKUSEN - L’Ucraina aspetta gli azzurri alla Bay Arena. Il ct Rebrov ha scelto il quarto piano del Lindner Hotel, ricavato dietro la Curva Nord dello stadio di Leverkusen come quartier generale di preparazione alla partita con l’Italia. Dentro o fuori, l’ultima partita vale l’ingresso all’Europeo 2024 in Germania. La Nazionale italiana, invece, si trova a Colonia, quindici chilometri appena dalla città del colosso farmaceutico Bayer. Niente allenamento. Spalletti ha optato per un risveglio muscolare in albergo e oggi pomeriggio radunerà di nuovo gli azzurri, proponendo l’ultima lezione video sugli ucraini. Dalla riunione tecnica emergerà la formazione, non ancora comunicata ai giocatori. Gli undici probabili titolari sono Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco, Frattesi, Jorginho, Barella, Politano, Scamacca e Chiesa. Alcuni dubbi da risolvere. Il ct dovrebbe optare per la staffetta tra Jorginho e Cristante, Mancini ha superato Gatti, Scamacca sembra in vantaggio su Raspadori. E’ invece conosciuta la lista dei 23 che verrà consegnata all’arbitro spagnolo Gil Manzano.