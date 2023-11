Euro 2024: tutti gli accoppiamenti dei play off

NYON - Sono stati sorteggiati a Nyon i percorsi play off per aggiudicarsi gli ultimi tre posti disponibili per Euro 2024. Le semifinali sono in programma il 21 marzo, mentre le finali sono previste per il 26 marzo. I percorsi sono stati definiti sulle basi dei risultati in Nations League. Il primo (A) prevede le gare Polonia-Estonia e Galles-Finlandia: le vincenti si affronteranno a Cardiff o a Helsinki. Il secondo percorso (B) prevede, come semifinali, Israele-Islanda e Bosnia-Ucraina: la finale sarà organizzato dalle vincenti di Bosnia-Ucraina. Il terzo percorso (C) le gare sono Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakhstan: finale in casa della vincente del primo confronto.