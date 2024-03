Kim Kardashian, Europei nel lusso: la cifra esorbitante che spenderà per le partite

Viaggio di lusso in vista per Kim Kardashian , impegnata nel programmare il suo soggiorno in Germania in occasione di Euro 2024 . Con l'avvicinarsi del prossimo Campionato Europeo, la nota modella statunitense ha intenzione di regalare ai suoi figli un'esperienza straordinaria, che gli consentirà di assistere alle partite della fase a gironi del torneo continentale, in scena tra il 14 giugno e il 14 luglio.

Kim Kardashian a Euro 2024, ma l'Inghilterra trema per la "maledizione Arsenal"

Kim Kardashian sarà in Germania per Euro 2024 insieme ai figli Saint e Psalm, che muoiono dalla voglia di seguire l'Inghilterra di Southgate e di conoscere Harry Kane, bomber della formazione dei Tre Leoni. Un viaggio a "cifre blu", con la famosissima Kim che non baderà a spese: un viaggio direzione Europa che costerà la bellezza di 200.000 sterline, con una prima tappa in Germania e un secondo step a Parigi, per prendere parte alla prossima edizione dei Giochi Olimpici. Il prezzo dei box dell'Olympiastadion di Berlino, infatti, è pari a circa 25.000 sterline, mentre quelli presenti nella Red Bull Arena di Lipsia costano 6.300 sterline a persona. A Stoccarda, invece, si parla di 4.200 sterline per posto e un palco alla Veltins Arena di Gelsenkirchen, stadio dello Schalke 04, che sfiora il tetto dei 25.000.

La Kardashian, insieme ai suoi figli, assisterà sicuramente a Spagna-Croazia del 15 giugno e Inghilterra-Serbia del 16, sfide per le quali ha già acquistato i biglietti. Inoltre, ha intenzione di vedere anche Portogallo-Repubblica Ceca del 18 giugno, che vedrà protagonista Cristiano Ronaldo. I media inglesi, intanto, scherzano già sulla presenza di Kim Kardashian in occasione dell'esordio della nazionale di Southgate, dopo "il caso Arsenal": lo scorso anno, i Gunners hanno gettato al vento un titolo in Premier League, vivendo un momento a dir poco negativo dopo aver visto all'Emirates Stadium di Londra Kardashian e figli. Tempo di scongiuri per Bellingham e soci.