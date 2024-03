Georgia a Euro 2024, Kvaratskhelia scatenato in diretta su Instagram

A vederlo festeggiare così negli spogliatoi, in diretta Instagram coi suoi compagni di nazionale, i tifosi del Napoli potrebbero sentirsi autorizzati a tirare un sospiro di sollievo dopo essere rimasti col fiato sospeso in seguito al suo infortunio in Georgia-Grecia: Khvicha Kvaratskhelia on fire negli spogliatoi dello stadio Boris Paichadze di Tbilisi per la storica qualificazione a Euro 2024.