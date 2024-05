Zaniolo salta l'Europeo, arriva il messaggio social: "Verrà quel giorno"

Nicolò Zaniolo non sarà protagonista in Germania in occasione di Euro 2024 . Dopo le parole di Luciano Spalletti , arriva anche la conferma social del fantasista dell' Aston Villa , che ha vissuto un'altra stagione tra alti e bassi alle porte di Birmingham. L'ex Roma non farà parte della spedizione tedesca degli Azzurri ed è già caccia al possibile sostituto.

Euro 2024, Zaniolo non ci sarà

A poche settimane dal brutto infortunio patito da Domenico Berardi, l'Italia di Luciano Spalletti perde anche Nicolò Zaniolo, in vista di Euro 2024. Microfrattura al piede sinistro per il classe '99, che ha provato a rilanciarsi in Premier League nel corso di quest'annata, con alterne fortune. Ora, la beffa, con il problema accusato in Aston Villa-Liverpool, dopo un cambio di direzione, che lo costringerà a saltare l'Europeo. Questo il messaggio diffuso sul proprio ufficiale da Nicolò Zaniolo: "Grazie per la vicinanza in queste ore a voi ‘Villans’ e ai tanti tifosi italiani e turchi. Non vedo l’ora di tornare in campo più forte di prima! Purtroppo dovrò rinunciare al sogno di rappresentare la mia Nazione in una grande competizione. Ma verrà quel giorno, ne sono certo e sarà bellissimo! Forza Azzurri!".