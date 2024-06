Iserlohn, la “foresta di ferro” aspetta l’Italia di Spalletti

Dal Centro Tecnico di Coverciano a Iserlohn , distretto di Arnberg , Renania Settentrionale ai confini con la Vestfalia . L’Italia di Spalletti decollerà il 10 giugno per la Germania e ha scelto come campo base una piccola città a 30 chilometri da Dortmund (sede del debutto con l’Albania il 15 giugno) e 70 da Gelsenchircken , dove si giocherà il 20 la seconda partita del girone contro la Spagna. Iserlohn, 91 mila abitanti, si estende su una superficie di circa 193 chilometri quadrati. Il suo nome è traducibile in “foresta di ferro”, minerale che già dal tardo Medioevo ha sostenuto l’economia cittadina. Fortificata dai Conti di Brandeburgo nel dodicesimo secolo, inglobata nel 1700 dal Regno di Prussia, a metà dell’Ottocento diventò una delle città industriali tedesche più importanti. A Iserlohn, sul finire della seconda guerra mondiale, ripiegarono le restanti forze tedesche sino alla resa. Nel dopoguerra sono state rilanciate le attività industriali, ma Iserlohn ha costruito anche zone residenziali.

Lo stadio

Un parco immerso nel verde e adagiato su una collina circonderà il ritiro dell’Italia, fissato presso l’hotel VierJahreszeiten. Gli azzurri si alleneranno l’Hemberg Stadion Nord, impianto utilizzato del club locale e sottoposto a un restyling dall’amministrazione locale secondo le indicazioni di Uefa e Figc. Sono stati ristrutturati gli spogliatoi, la palestra e l’area medica. Rifatto anche il manto erboso. Capienza massima 10.000 spettatori con 1.500 posti disponibili nella tribuna coperta. La struttura è completamente recintata, non visibile dall'esterno. Parcheggio ampio. Gli autobus e i minibus della squadra azzurra potranno raggiungere direttamente l'edificio degli spogliatoi. Martedì 11 giugno (ore 16,30) il primo allenamento a Iserlohn dell’Italia, accolta dalle autorità cittadine. Sono stati già distribuiti 4.000 biglietti. Sarà l’unico allenamento aperto al pubblico durante l’Europeo.

Casa Azzurri

Non lontano dal campo di allenamento è stata allestita Casa Azzurri. Verrà inaugurata nella serata dell’11 giugno (ore 19,15) dal presidente federale Gravina e dal ct Spalletti. Si trova esattamente nell’area compresa tra la Matthias Grothe Halle, il palasport cittadino, la mensa del vicino liceo (Mrkische Gymnasium) e l’area esterna circostante. All’interno delle due strutture troveranno spazio le aree dei partner commerciali della Figc, le lounge hospitality, il ristorante, il pub, il Museo del Calcio, il palco per i concerti, il maxischermo per vedere le partite dell’Europeo. Mostre, spettacoli e concerti. Da sempre è il luogo di aggregazione per i tifosi della Nazionale.