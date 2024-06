Albania-Spagna ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Tutto in 90 minuti. In contemporanea con Croazia-Italia, l' Albania di Sylvinho si gioca le ultime possibilità di restare aggrappata a questo Europeo, contro una Spagna già qualificata agli ottavi di finale di Euro 2024 , da prima del girone B .

Albania-Spagna, l'orario

Albania-Spagna andrà in scena oggi, lunedì 24 giugno, alle ore 21 alla Dusseldorf Arena.

Dove vedere Albania-Spagna in diretta tv

Albania-Spagna sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 253 di Sky. Attivo anche il canale 251, per una "Diretta Gol" che vi consentirà di seguire contemporaneamente le due sfide del girone B. Per il match di Dusseldorf, non è prevista la copertura Rai.

Dove vedere Albania-Spagna in streaming

Albania-Spagna sarà visibile live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita in diretta anche sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Sylvinho

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Laçi, Bajrami; Manaj. CT: Sylvinho.

A disposizione: E. Berisha, Kastrati, Balliu, Ismajli, Aliji, Mihaj, Kumbulla, M. Berisha, Gjasula, Muçi, Seferi, Abrashi, Hoxha, Broja.

Squalificati: Daku.

La probabile formazione di De La Fuente

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Merino; F. Torres, Fermin, Olmo; Joselu. CT: De La Fuente.

A disposizione: Remiro, Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Cucurella, Fabian Ruiz, Pedri, Baena, Nico Williams, Oyarzabal, Yamal, Ayoze, Morata.

Indisponibili: Ayoze, Nacho.

Albania-Spagna, la cronaca

Dopo aver battuto con merito l'Italia di Luciano Spalletti, grazie all'autogol di Calafiori, la Spagna di De La Fuente si presenta a questo appuntamento già certa del primato nel girone B, con 6 punti all'attivo. In vista degli ottavi di finale, dove le Furie Rosse affronteranno sicuramente una terza classificata, ghiotta opportunità per effettuare delle rotazioni e gestire al meglio le energie psico-fisiche del gruppo squadra guidato da capitan Morata. Turno di riposo anche per l'ex attaccante della Juventus, che ha trascinato con personalità la Roja in queste prime due gare di Euro 2024. Dall'altra parte, invece, un'Albania costretta a giocarsi la vita all'ultima giornata della fase a gironi, una volta acciuffato in extremis il 2-2 con la Croazia di Dalic. Djimsiti e compagni sono chiamati ad un'autentica impresa: possono solo vincere, perché anche un pareggio non basterebbe ad entrare nel lotto delle migliori terze, qualora l'Italia fermasse la nazionale a scacchi. Peraltro, gli albanesi saranno orfani anche dallo squalificato Daku, sanzionato per aver partecipato ai cori lanciati dai tifosi contro macedoni e serbi.