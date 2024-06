Olanda-Austria 2-3: Sabtizer decisivo, austriaci passano da primi

Olanda-Austria, l’ennesimo autogol all’Europeo

Cross da sinistra di Prass, arriva Malen che respinge dentro la propria porta. L’Austria passa in vantaggio al 6’ con l’ennesimo autogol dell’Europeo: siamo a quota 7. Risponde l’Olanda con Reijnders, ma non va. La squadra di Rangnick è compatta e lascia giocare poco gli Orange. Lo stesso Malen al 23’ manda fuori da posizione favorevole. Ma al 30’ è l’Austria che sfiora il raddoppio con il tiro di Grillitsch prima, con Arnautovic dopo che non riesce a colpire il pallone davanti al portiere. Si chiude così il tempo tempo.

Tutta un’altra Olanda, ma Austria impressionante

Al 47’ ottima ripartenza di Simons che serve Gakpo: palla all’angolino che non lasci scampo. È subito 1-1. Eppure è l’Austria a ripassare in vantaggio: Schmid è bravo di testa, con slancio a insaccare il pallone del 2-1. Al 75' Weghorst serve Depay che è lesto e con il destro segna. L’arbitro annulla, poi controlla al Var: nessun tocco di mano, tutto buono per il 2-2. Ma l’Austria è impressionante. Assist di Baumgartner per Sabitzer che infila sotto all’incrocio la palla del 3-2. Che partita con l'Olanda sempre sotto. Lo stesso Baumgartner dopo due minuti segna ancora: offside. Weghorts sfiora il pareggio. Gli arrembaggi finali non portano a nulla. Festa austriaca.