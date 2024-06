Svizzera-Italia Euro 2024: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

La fase ad eliminazione diretta di Euro 2024 si apre con la sfida tra la Svizzera di Yakin e l' Italia di Luciano Spalletti , protagoniste all'Olympiastadion di Berlino in occasione degli ottavi di finale di questo Europeo. Per gli Azzurri, l'occasione per mettere da parte le paure e ritrovare una precisa identità. Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Inghilterra-Slovacchia ai quarti.

Euro 2024, il calendario completo

Euro 2024, le classifiche finali dei gironi

Svizzera-Italia, l'orario

Svizzera-Italia andrà in scena oggi, sabato 29 giugno, alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino.

Dove vedere Svizzera-Italia in diretta tv

Svizzera-Italia sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai Uno.

Dove vedere Svizzera-Italia in streaming

Svizzera-Italia sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e RaiPlay. Le omonime applicazioni saranno scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login. Per quanto concerne l'app della Rai non sarà necessario alcun abbonamento. Potrete seguire Svizzera-Italia in diretta sul Corriere dello Sport - Stadio.

La probabile formazione di Yakin

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Ndoye; Embolo. CT: Yakin.

A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Rieder, Okafor, Duah, Amdouni.

Squalificati: Widmer. Indisponibili: -. Diffidati: Freuler, Ndoye, Xhaka, Rodriguez, Sierro.

La probabile formazione di Spalletti

ITALIA (4-1-4-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Fagioli; Chiesa, Cristante, Barella, El Shaarawy; Scamacca. CT: Spalletti.

A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Gatti, Buongiorno, Bellanova, Jorginho, Folorunsho, Frattesi, Cambiaso, Pellegrini, Zaccagni, Raspadori, Retegui.

Squalificati: Calafiori. Indisponibili: Dimarco. Diffidati: Donnarumma, Cristante, Fagioli, Pellegrini.