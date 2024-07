Walker, stai attento: è arrivata Lauryn

BERLINO - L 'Inghilterra è già entrata nella storia, conquistando la prima finale fuori dal suo territorio, e domenica a Berlino proverà a vincere il primo titolo dal 1966. Ma i tabloid britannici nelle ultime ore si sono attivati sul gossip: il Sun in particolare ha scoperto che l'ex amante di Kyle Walker, della quale aveva pubblicamente parlato il terzino ammettendo di aver tradito la moglie Anna, si trova in queste ore in Germania. La donna si chiama Lauryn Goodman e ha creato uno scandalo a gennaio quando ha svelato di avere avuto anche una figlia dal giocatore.

Lauryn Goodman non può avvicinarsi a Walker

Ovviamente non è dato sapere quali siano i rapporti attuali con Walker. Di sicuro gli addetti alla sicurezza della nazionale inglese hanno ricevuto l'ordine tassativo di "non farla avvicinare" al ritiro della squadra a Weimar, che si trova a un paio d'ore di macchina dallo stadio della finale. Laura era anche in tribuna allo stadio di Dortmund per Olanda-Inghilterra, «a meno di cento metri» dalla moglie di Walker, Anna, che ha partecipato alla spedizione tedesca con i quattro figli della coppia.