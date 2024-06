Prass, il codice di Rangnick e l’idea Bologna

Sarri, il primo a notarlo

Il primo a notarlo era stato Sarri durante una doppia sfida della Lazio in Europa League: era la fine del 2022. Ma questo centrocampista è entrato anche nei radar del Napoli, dell’Inter e dell’Atalanta. Sondaggi con gli agenti della Sports 360. La Serie A è una tentazione. Il padre Peter ha ricordato in un’intervista al giornale “Hallo-Zeitung” che Alexander, da bambino, veniva in vacanza in Italia e giocava a pallone in spiaggia. Prass ha iniziato la carriera nell’Hellmonsödt SV, nel Pashing e nel Lask. Ha un contratto fino al 2026, è stato prolungato poco prima di Natale. “Ogni valutazione legata al suo futuro verrà fatta dopo l’Europeo”, ha detto Andrea Schicker, direttore amministrativo dello Sturm Graz.