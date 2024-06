Dalic prima di Croazia-Italia: la frase sul Napoli di Spalletti

Le parole di Dalic

Queste le parole in conferenza stampa: "Innanzitutto gli faccio i complimenti per i suoi risultati, per lo Scudetto col Napoli: ha fatto benissimo. Sappiamo che le squadre italiane sono tattiche e questo sicuramente lo vedremo domani. Loro hanno bisogno di un solo punto e cercheremo di non farglielo fare, di essere tranquilli e non farci innervosire, di non subire il gioco dell'altra squadra. Domani è possibile tutto e noi siamo pronti. Cercheremo di restare tranquilli, di non cadere nel loro gioco, impedendogli di tenerlo in mano, di non cedere ad alcuna provocazione calcistica. Io non penso che cambierà tantissimo rispetto alla tattica, conosco un po' il suo metodo di gioco fin da Napoli. Lo deciderà lui, ma a me questo non interessa, io devo concentrarmi sul fatto che sia meglio la Croazia".

"Contro la Spagna non s'è vista la vera Italia"

Dalic continua: "Contro la Spagna non s'è vista la vera Italia, non me l'aspetto io e non se l'aspettavano nemmeno loro. Ma non è quella la vera Italia, sicuramente no. Sappiamo bene quale è la nostra situazione: dobbiamo solo vincere per evitare di andare a casa troppo presto. E' quello che non vogliamo, e siamo pronti. Finora non abbiamo giocato al nostro livello. Rispetto al Qatar, il problema è che prendiamo troppi gol, ne abbiamo subiti già cinque".