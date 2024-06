Giroud: "Mls scelta più adatta, ecco cosa farò in futuro"

Giroud: "Los Angeles scelta più adatta alla famiglia"

È un Giroud stanco quello che arriva al tramonto della sua esperienza con il Milan, all'alba di Euro 2024 e delle ultime apparizioni con la nazionale francese. Il classe '86 aveva voglia di provare una nuova esperienza, allontanandosi dai ritmi frenetici e dalle pressioni del calcio europeo: "Stare lontano dalla mia famiglia durante le settimane internazionali, viaggiare molto, giocare più partite mi pesa. Ho fatto una scelta di carriera più adatta alla famiglia firmando con il Los Angeles FC - ha spiegato -. Tutti sanno che, quando si parte per gli Stati Uniti, è più difficile tornare in Nazionale. In ogni caso, avverto un’innegabile stanchezza fisica e mentale". Una carta d'identità non più giovanissima, che costringe Giroud a pensare ad un futuro all'esterno del terreno di gioco: "Non penso che farò l'allenatore. Quando sei l'allenatore, per te c'è ancora meno tempo, è anche peggio di quando sei giocatore... Mia moglie mi caccia di casa se parto di nuovo (ha detto con un sorriso, ndr). Mi piacerebbe restare nel calcio perché è quello che conosco meglio. Se è per lavorare in un club, voglio imparare il mestiere di direttore sportivo. Sarà un'altra avventura".