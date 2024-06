Pogba scherza sulla maschera di Mbappé: "Non è Donatello..."

In attesa del confronto tra la Francia di Deschamps e il Belgio di Tedesco, Paul Pogba scherza sulla maschera di Kylian Mbappé, che alla prima apparizione in questi Europei ha riportato la frattura composta del setto nasale. Il centrocampista della Juve, attualmente squalificato per doping, ha fatto riferimento alla proverbiale somiglianza che unisce la nuova stella del Real Madrid e una delle tartarughe Ninja.