Retroscena Taylor, bufera negli spogliatoi: il vice di Nagelsmann irrompe per insultarlo!

L'arbitro inglese Anthony Taylor è tornato nell'occhio del ciclone in seguito a una clamorosa svista nel quarto di finale di Euro 2024 tra Spagna e Germania. Il direttore di gara aveva già commesso un errore simile nella finale di Europa League 2022/23 tra Siviglia e Roma, negando un calcio di rigore ai giallorossi. Questa volta a masticare amaro è stata la Germania, che ha detto addio agli Europei davanti ai propri tifosi perdendo per 2-1 ai tempi supplementari contro le Furie Rosse. Taylor è finito nella bufera per non aver concesso un rigore ai tedeschi per un fallo di mano in area evidente di Cucurella.