Il principe William dà un consiglio alla nazionale inglese: viene dalla Famiglia Reale

Il principe William ha incontrato la nazionale inglese al St George's Park prima della partenza per gli Europei in Germania. Il primogenito del Re Carlo ha voluto augurare buona fortuna alla squadra ed ha incontrato il tecnico Soutghate ed il centravanti Kane, con i quali si è intrattenuto, prima di posare per alcuni scatti fotografici. Il principe William ha poi confermato di aver regalato un particolare consiglio alla squadra prima della partenza per la Germania.