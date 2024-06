Italia, Spalletti e la sua squadra di 10 tecnici e preparatori: chi sono

FIRENZE - I fantastici 10 (Rivera, Antognoni, Baggio, Del Piero e Totti) arriveranno lunedì a Coverciano per sostenere e stimolare gli azzurri in previsione della campagna di Euro 2024 in Germania, ma c’è un’altra squadra - formata da allenatori e preparatori per un totale di dieci persone - che ha cominciato a preparare l’Italia da sabato mattina, quando si è aperto il ritiro al Centro Tecnico Federale . Uomini fedelissimi oppure new entry di provenienza federale lavorano accanto a Spalletti, al comando dello staff.

Italia, quattro assistenti per Spalletti

Marco Domenichini è il vice storico di Spalletti, lo segue da quasi trent’anni, era il 1997/98 ed entrò nel suo staff all’Empoli. Ha proseguito sino alla Nazionale. Spezzino, classe 1958, chiuse a 28 anni la sua carriera di calciatore sviluppata in Serie C con le maglie di Pescara, Empoli, Paganese, Rondinella e Massese. Lucio ha altri due collaboratori tecnici. Marco Baldini, ex difensore centrale, è stato un suo giocatore. Altissimo e pelato, una figura riconoscibile: ai tempi dell’Empoli, Spalletti lo sfruttava negli ultimi minuti per impiegarlo come centravanti aggiunto quando aveva bisogno di recuperare un risultato o di sfruttare la sua statura nel gioco aereo. Nel 2002 era entrato nello staff di Silvio Baldini all’Empoli. Dal 2005 lavora con il ct. Lo ha seguito a Roma, in Russia, all’Inter e al Napoli sino ad entrare nel Club Italia. Salvatore Russo, salernitano, classe 71, è cresciuto nel Napoli, e ha giocato fino a 40 anni tra Serie B e C dopo l’esperienza in Serie A con l’Ancona. È stato il vice di Martusciello a Empoli e di Grassadonia al Foggia. Ha cominciato a lavorare con Spalletti a Napoli nel 2022. Alessandro Pane completa il gruppo degli allenatori. Classe ‘67, ha giocato anche con Spalletti a Empoli. Ha allenato Cuoiopelli, Reggiana, Ascoli, Spezia, Lugano e Pisa. Nel 2013 è entrato nel Club Italia, guidando l’Under 19. Dopo l’esperienza di Rimini, dal 2016-17 fa parte dello staff di Spalletti.

Due preparatori per curare i muscoli degli azzurri

Due preparatori atletici seguono la Nazionale. Il prof Franco Ferrini, pisano, classe 62, era transitato dall’Inter nel 2009 ed è tornato in nerazzurro dal 2017 con Spalletti seguendolo sino all’ingresso a Coverciano. Francesco Sinatti, aretino di Policiano, aveva iniziato a Empoli con Sarri, che lo aveva portato al Napoli. Tre anni fa l’incontro con Spalletti, da cui non si è più separato. Durante l’inverno, dopo la chiamata di De Laurentiis e Calzona, ha assorbito il doppio incarico tornando di nuovo a Napoli.

Portieri affidati alle cure di Savorani

Donnarumma, Vicario, Provedel e Meret sono in buone mani, seguiti da uno dei migliori specialisti della Serie A. Marco Savorani, romano, classe 65, ex numero uno di Lodigiani, Carrarese, Barletta, Como, Pescara, Gualdo, è il preparatore dei portieri. Ha lavorato con Piacenza, Chievo, Atalanta, Siena, Roma e Tottenham. Nell’ultima stagione doppio incarico con Italia e Fiorentina. Spalletti lo aveva conosciuto nella seconda esperienza a Trigoria e lo ha scelto per completare lo staff.

Video, due match analyst nello staff

Due match analyst sorreggono Spalletti con l’aiuto della tecnologia. Renato Baldi, classe ‘78 di Nocera Inferiore, ha lavorato con Mihajlovic alla Sampdoria, al Milan, al Torino e al Bologna. Da settembre è entrato in Nazionale. Marco Mannucci, livornese, classe ‘88, vanta esperienze con Pistoiese e Tuttocuoio. Dal 2016 fa parte del Club Italia.

Medici, fisioterapisti e magazzinieri

Lo staff sanitario è composto dai medici Carmine Costabile e Angelo De Carli. Matteo Pincella è il nutrizionista. Walter Martinelli l’osteopata. Cinque fisioterapisti: Mauro Doimi, Emanuele Randelli, Fabio Sannino, Fabrizio Scalzi, Emiliano Bozzetti. Merita di essere citato anche chi lavora dietro le quinte. I magazzinieri sono Angelo Lucantoni, Riccardo Vitale e Antonio Consentino.