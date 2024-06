Pagelle Italia: Cristante al top, Orsolini incide poco

Jorginho 5,5

Sarebbe imprescindibile, sia in fase di copertura che in quella di impostazione. Il problema sono però i punti fermi intorno. E finisce per smarrirsi, serve di più.

Fagioli (17’ st) 6

Seconda presenza in Nazionale, esserci vale già molto, il resto prova a darlo nei minuti che il ct gli ha riservato. Andrà in Germania, è una delle certezze.

Orsolini 5

Nella sua città, sulla fascia che predilige. Non è fortunato quando colpisce Di Lorenzo invece che inquadrare la porta, rischia (eufemismo) il rosso su Yildiz. Incide poco, a questa Italia serve altro.

Cambiaso (1’ st) 6

Subito un cross invitante per Pellegrini, poco preciso quando c’è da fare l’ultimo scatto, arriva un pelo dopo (o prima) su due palloni recapitati in area, ma c’è sempre.

Pellegrini 6

Le punizioni, la sua specialità. Ne manda una appena sopra la traversa, poi va alla ricerca dei movimenti giusti. A inizio ripresa liscia un cross invitante di Cambiaso. Non benissimo, in generale.

Frattesi (23’ st) 6

Prova a dare il suo contributo, lo fa nella fase forse più caotica di una partita comunque complicata.