Barella preoccupa l'Italia: "Capiremo meglio". Buffon: "Come Gattuso nel 2006"

ROMA - "Il gruppo è molto forte, non solo tecnicamente: ha assimilato il calore dei tifosi italiani che è stata una delle chiavi del successo del 2021 insieme al segnale divino che ci è stato dato con Vialli. I ragazzi sanno che prima di tutto bisogna essere una squadra. La spinta di Spalletti nel far capire quanto si debba essere orgogliosi della maglia azzurra è fondamentale". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, elogia la rosa a disposizione del commissario tecnico azzurra in vista dell'atteso debutto a Euro 2024 con l'Albania, in programma a Dortmund il prossimo 15 giugno. "Buffon? Sta interpretando il suo ruolo proprio in questa direzione: servizio, disponibilità. Barella? Dobbiamo solo scongiurare ulteriori problemi fisici. Ci preoccupa un po’ ma non eccessivamente. Lo aspettiamo con grande ansia".