Spalletti: "Barella? Siamo fiduciosi per il recupero". E sulla 10 a Pellegrini...

Alla vigilia dell'amichevole contro la Bosnia e a una settimana esatta dall'esordio all'Europeo contro l'Albania, il ct dell'Italia Luciano Spalletti e Guglielmo Vicario hanno parlato in conferenza stampa. Queste le parole del commissario tecnico: "Contro la Bosnia mi aspetto di mettere in pratica l’analisi che abbiamo fatto dopo l'ultima partita. C’è stato tempo per provare certe cose, quindi mi aspetto che facciano meglio. La Bosnia è una squadra che fa delle ripartenze la sua prima qualità, mantengono il blocco squadra basso e ti danno la sensazione di poter gestire la partita. Se non sei equilibrato sulle ripartenze puoi soffrire, se sbagli troppi passaggi può rivenire fuori la gara contro la Turchia. Giocherano Buongiorno e Scamacca, ci sarà anche Fagioli insieme a Jorginho. Su Barella (QUI l'esito degli esami) siamo stati ottimisti fin dal primo momento perché è sempre stato sotto controllo. Non può essere considerato per la partita di domani, ma siamo fiduciosi per l’Albania. Lo stesso vale per Meret".