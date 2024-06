Italia, Jorginho: "C'è una differenza con la squadra del 2021"

L'Italia è in Germania, tutto pronto per gli Europei: sabato il debutto contro l'Albania . Intervistato dalla Uefa, il centrocampista di Spalletti, Jorginho , ha spiegato le differenze tra questa squadra e quella che trionfò nel 2021: " Questo è un gruppo di ragazzi che vorrebbero crescere, imparare e migliorare ogni giorno. Tutti sono disponibili. Penso che questo sia molto importante. Lo stiamo facendo molto bene. Quindi, ci sono alcune somiglianze. Anche la filosofia di gioco è simile. Cerchiamo sempre di imporre il gioco".

Le parole del centrocampista di Spalletti

Per il centrocampista dell'Italia, essere i campioni in carica non sarà un peso: "Quello è stato un momento speciale della nostra vita, che abbiamo vissuto con un gruppo di persone fantastiche. Quindi, è qualcosa di molto speciale nella vita di ognuno di noi. Quando giochi in questo tipo di tornei, c'è sempre una certa pressione. Ma arriviamo a questo torneo con calma, sapendo cosa dobbiamo e possiamo fare".