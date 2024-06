Spalletti: "Siamo qui per fare le cose per bene"

INVIATO A ISELHORN - L’entusiasmo e l’orgoglio. Ma anche un filo di preoccupazione. Le emozioni sono contrastanti al termine della prima giornata piena sul suolo tedesco: è stato bellissimo osservare quattromila tifosi di ogni genere ed età, con magliette di tutte le squadre italiane, in fila ordinata per assistere all’allenamento della Nazionale allo stadio Hemberg. Gli azzurri hanno incassato tanti applausi, con Buffon principale bersaglio dell’affetto un po’ nostalgico di chi ricorda il trionfo di Germania 2006. Però Spalletti non può sorridere troppo perché a pochi giorni dal debutto europeo contro l’Albania ha scoperto di avere tre centrocampisti fermi ai box: Barella, fresco di rinnovo con l’Inter, ha cominciato a correre; Fagioli ha un affaticamento, residuo dell’amichevole con la Bosnia; Frattesi, il giocatore più in forma, si è fermato dopo pochi minuti di lavoro per un risentimento muscolare. I medici non sono allarmati ma il problema di reparto esiste: non restano tanti giorni per provare l’Italia titolare.