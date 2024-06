Casa Azzurri, programma ed eventi per i tifosi dell'Italia: c'è Elodie

Casa Azzurri è già presa d'assalto da tifosi ed appassionati, quando mancano ancora due giorni all' esordio dell'Italia di Luciano Spalletti ad Euro 2024 , impegnata sabato a Dortmund alle ore 21 contro l' Albania . Luogo di aggregazione per tutti i supporters della nazionale e punto di riferimento per le attività organizzate dai partner della Figc, Casa Azzurri ospiterà eventi, incontri e concerti di assoluto livello .

Il programma di Casa Azzurri per Euro 2024

Oltre ad una serie di conferenze stampa e di incontri istituzionali, ai quali parteciperà anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, la Federcalcio ha deciso di invitare a Casa Azzurri alcuni dei più noti cantanti della scena pop italiana: venerdì 14, alle ore 19, toccherà a Noemi aprire il valzer di artisti che saranno protagonisti sul palco; l'artista romana sarà seguita sabato 15 alle 17.30 dalla Fondazione Giacomo Puccini (tenore, soprano e pianista) - come riferisce la Figc in una nota ufficiale -. Mercoledì 19, alle 20.15, spazio a Tananai, mentre domenica 23 alle 19.30 andrà in scena il concerto di Mr. Rain. Dalla musica alla cucina, con lo show cooking del Pastry Chef Dario Nuti che si consumerà giovedì 20, giorno in cui l’Italia giocherà a Gelsenkirchen contro la Spagna nella seconda gara dell’Europeo. Colonna sonora delle giornate azzurre affidata a Radio Italia, "partner ufficiale della Nazionale che dal 14 giugno sarà on air con interviste e live condotti dalla speaker Ilaria Cappelluti. Sergio Labruna, già voce ufficiale allo stadio per la Nazionale, curerà le attività di animazione e intrattenimento a Casa Azzurri e alcuni collegamenti giornalieri", sottolinea la Figc.