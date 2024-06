Italia-Albania, dal Paese degli allenatori

Il commissario tonico Luciano Spalletti è la nostra speranza. Non l’unica: la principale. Ho sempre tenuto in grande considerazione gli allenatori, la loro competenza, la capacità che possiedono di cambiare in positivo, o in negativo, il valore di giocatori e squadre, pur partendo tuttavia da una convinzione incrollabile: senza i bravi calciatori non si vince una beata mazza.