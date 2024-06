Italia-Albania, lo sfottò prima della sfida a Euro 2024 è virale

Spaghetti spezzati e risate

All'esterno del Signal Iduna Park di Dortmund un fan dell'Albania ha sfoderato una confezione di spaghetti "minacciando" i tifosi dell'Italia. Intesa l'intenzione simpaticamente oltraggiosa del sostenitore dei rossoneri, un italiano si è inghinocchiato per implorare di non farlo: cosa? Spezzare la pasta. Missione fallita. Istanti esaliranti per i presenti sul posto, alcuni dei quali hanno documentato il singolare testa a testa. Una sorta di scontro culturale tra due popoli che conoscono perfettamente usi, costumi e questioni "sacre" per chi vive nel Bel Paese.