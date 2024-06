Nel post partita di Sky siparietto simpatico tra Federica Masolin e Alessandro Del Piero, con Fabio Capello che non trattiene una risata. Mentre è in collegamento Bastoni Del Piero, parlando della Nazionale, dice: “Si dice sempre che l’Italia non abbia esperienza e bla bla bla”. Interviene Federica Masolin: “Sicuro sia un bla bla bla?”. Del Piero risponde e parla di come sia importante, più di tutto, il talento. E Fabio Capello, divertito, assiste col sorriso a tutta la scena.