Esami di Maturità 2024, Cambiaso e Buongiorno: "Ragazzi, niente paura"

Alla vigilia degli esami di maturità , che segnano una tappa significativa per tutti i ragazzi chiamati ad affrontare il test che chiude il percorso delle scuole superiori, la nazionale italiana di calcio ha fatto gli auguri agli studenti impegnati a partire da domani. Protagonisti Andrea Cambiaso e Alessandro Buongiorno , rispettivamente in forza alla Juve e al Torino .

Esami di Maturità 2024, Cambiaso: "Ragazzi, non abbiate paura"

"Godetevi questo momento perché vi rimarrà nel cuore", ha detto con un sorriso Andrea Cambiaso dal ritiro di Iserlohn, attraverso i canali di Vivo Azzurro TV e del Ministero dell'Istruzione. "Lasciatevi andare, non abbiate paura e non siate timorosi", ha ribadito il giocatore della Juventus a pochi passi dagli esami orali che chiudono la maturità. "Quello della maturità è un ricordo bello, la fine di un percorso di studi che ho portato a termine grazie ai miei genitori e di cui vado fiero. Sottolineo che è importantissimo finire gli studi: può dare uno spazio diverso alla mente, soprattutto a chi come noi è molto concentrato sul pallone", ha concluso Cambiaso, rivolgendosi agli studenti.

C'è chi, come Alessandro Buongiorno, si è anche laureato, nonostante i tanti impegni che impone la vita da calciatore professionista. Ma niente paura degli esami: "Ci sta avere un po' di tensione prima dell'esame di maturità , ma è una tensione positiva che ti permette di fare il meglio possibile. E' la conclusione di un percorso di cinque anni che va goduta al meglio. Studiare è importantissimo: la cultura e lo studio aprono la mente, permettono di gestire al meglio le situazioni sia all'interno del campo, nel capire le indicazioni del mister, ma anche fuori nell'interagire con gli altri".