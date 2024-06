Caressa arriva in Germania per Euro 2024: la battuta al tassista è virale

"Palla tagliata… Messa fuori… C'è Pirlo, Pirlo… Pirlo, ancora… Pirlo… Tiro… Goool! Goool! Goool! Grosso… Grosso… Goool!". Chiedete a chiunque, leggetegli queste poche parole e subito le immagini arriveranno da sole. Il gol di Fabio Grosso che aveva sbloccato la semifinale Mondiale Germania-Italia sarà sempre legato a doppio filo alla telecronaca di un altro Fabio, Caressa . Proprio in questi giorni il telecronista di Sky è tornato a Dortmund , leggendario teatro dei sogni di quel 4 luglio 2006, e ha raccontato l'esperienza sul suo canale YouTube. Una battuta in particolare è diventata in breve tempo virale sui social.

Da Germania 2006 a Euro 2024: i ricordi di Fabio Caressa

Caressa e Bergomi arrivano al Westfalenstadion dopo qualche piccola disavventura: "Danke", ringrazia il telecronista scendendo dal taxi, per poi aggiungere "Tacci tua...". Il motivo? La guida sportiva dell'autista che gli ha fatto "rischiare la vita" sulla strada per lo stadio. In molti su X-Twitter hanno notato la somiglianza con una scena dell'ultima edizione di Pechino Express, quando Caressa era andato su tutte le furie a causa di un sorpasso azzardato subito da parte dei concorrenti avversari. Il video, diventato ben presto virale, ha scatenato gli utenti sui social. Caressa ha poi voluto ricordare il Mondiale del 2006: "Quella di fronte è la famosa porta di Germania-Italia 0-2", ha raccontato emozionato dalla tribuna. "Lo stadio è esattamente come lo ricordavo: bellissimo". Ma l'Italia non vive di ricordi: gli Azzurri arrivano in Germania da campioni in carica ed ecco quindi che subito il pensiero si proietta alle partite del girone di Euro 2024. Con Fabio Caressa alla telecronaca come talismano.