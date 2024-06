Italia agli ottavi di Euro 2024 se... Le combinazioni dopo la sconfitta con la Spagna

La sconfitta è stata pesante, al di là del risultato. Ma l'Italia è ancora in piena corsa per passare alla fase ad eliminazione diretta. Con la Spagna ormai aritmeticamente prima del girone a punteggio pieno, gli Azzurri sono secondi con 3 punti e due lunghezze di vantaggio su Croazia e Albania. Sarà decisiva, dunque, la prossima gara contro Modric e compagni.

Calendario Euro 2024

Classifica Euro 2024

Italia agli ottavi se...

Dopo la sconfitta con la Spagna, come può qualificarsi l'Italia? In caso di vittoria o di pareggio contro la Croazia, il prossimo 24 giugno, la squadra di Spalletti sarà aritmeticamente qualificata come seconda, perché la Spagna è ormai prima anche in caso di ko e l'Albania può arrivare al massimo terza. Se, al contrario, l'Italia dovesse perdere contro la Croazia, la qualificazione sarebbe ancora possibile come terza qualificata (se la Spagna vince o pareggia contro l'Albania) ma dipenderà dai risultati delle altre migliori terze. Se, invece, l'Albania dovesse battere la Spagna, gli Azzurri chiuderebbero il girone al quarto posto e sarebbero sicuramente eliminati.