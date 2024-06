Moviola Spagna-Italia: tanta confusione sui cartellini per l'arbitro Vincic

Alla fine non incide perché di situazioni in area non ce ne sono, ma Vincic più che essere in comando della partita, sembra spesso inseguirla. Non bene a livello disciplinare. Nel primo tempo mancano due cartellini gialli. Uno lo avrebbe meritato Pedri, probabilmente già per l’intervento imprudente su Pellegrini al 7’, ma pure successivamente quando al 28’ ha commesso un altro fallo su di Dimarco fermando una ripartenza. L’altra ammonizione avrebbe dovuto riceverla Di Lorenzo che al 36’ ha sgambettato Nico Williams.