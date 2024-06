Italia, non solo la Svizzera: ecco le possibili avversarie agli ottavi di Euro 2024

Partita decisiva per l'Italia di Spalletti , che sfiderà la Croazia senza la possibilità di sbagliare. Una sfida delicata per gli azzurri, il cui risultato decreterà il percorso nella fase ad eliminazione diretta ( qui tutte le combinazioni contro la Croazia ). La Nazionale, infatti, sta già pensando agli ipotetici ottavi, dei quali già si conoscono le possibili avversarie .

Italia seconda nel girone: c'è la Svizzera agli ottavi

Con una vittoria o un pareggio contro la Croazia l'Italia chiuderebbe seconda nel gruppo B. In questo caso la sua avversaria sarebbe già certa: si tratterebbe della seconda classificata del gruppo A, ovvero la Svizzera. In questo caso la Nazionale giocherebbe sabato 29 giugno a Berlino per cercare di conquistare i quarti di finale.

Italia terza nel girone: le possibili avversarie

In caso di sconfitta contro la Croazia, e con l’Albania che non batte la Spagna, l'Italia chiuderebbe terza nel gruppo B. In caso di qualificazione come una delle migliori terze, la sua avversaria sarebbe ancora da scoprire, in una lista di sfidanti molto pericolose. La prima possibilità sarebbe la prima classificata del gruppo F, ovvero il Portogallo in una complicata sfida il 1° luglio a Francoforte. La seconda possibilità sarebbe la prima classificata del gruppo E, ovvero una tra Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina, il 2 luglio a Monaco.