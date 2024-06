Pagelle Italia, tutti i voti degli azzurri nella sfida contro la Croazia

Ancora alla ricerca della sua Italia, lo salva Zaccagni all’ultimo respiro.

Donnarumma 7,5

Miracolo su Sucic, pallone a 121 km orari. Il bis quando ferma Modric dal dischetto, si concede il tris sul tocco di Budimir, il gol non è colpa sua.

Darmian 6

L’esperienza non si compra al mercato, attento in marcatura, bravo anche in chiusura, si sposta di fascia, sempre preciso.

Zaccagni (36’ st) 8

Il gol visto da come allargava il piatto destro, è il gol che ci porta a Berlino.

Bastoni 6,5

Il colpo di testa è ben confezionato, solo il cilindro magico di Livakovic produce l’effetto speciale risolutore. Ci riprova nella ripresa. Budimir è un brutto cliente, lo disinnesca.

Calafiori 7,5

Inizia timido, non impaurito ma meno spavaldo, poi si scioglie e diventa un’argine, l’assist a Zaccagni vale mezzo voto in più. Diffidato e ammonito, salterà Berlino.

Di Lorenzo 6

Meglio rispetto alla Spagna, ma siamo ancora lontani. Si perde Modric sul gol.

Barella 6,5

Recupera e imposta, vede il gioco ed il pericolo, s’arrabbia con Di Lorenzo per una palla persa.