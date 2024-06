La Spalletti-cam di Svizzera-Italia: "Fagioli, lì non servi", "Scamacca, addosso"

Era iniziato tutto con un "siam' pronti alla morte e l'Italia chiamò, sì!" urlato a squarciagola, con la mano sul petto e l'altro braccio a stringere forte Buffon. Poi però la partita di Spalletti , e dei suoi ragazzi, è stata un autentico disastro. Nessuna indicazione lanciata dal ct al campo è stata colta, nessun accorgimento tattico è stato capito e messo in pratica. E alla fine la Svizzera ci ha umiliato in tutto, anche nella grinta. Che Spalletti dalla panchina ha cacciato fuori, provando a trasmettere con voce e gesti catturati dalla telecamera a lui dedicata, la Spalletti-cam , ma che a nulla sono serviti.

Spalletti, Gravina e le possibili dimissioni: tre scenari e le date

Spalletti, il discorso a Cristante dopo il gol

"Addosso, addosso. Dai Scama assieme a lui", le prime indicazioni sono per la punta, fuori dal gioco in fase di costruzione e fuori ritmo nel pressing collettivo. Poi l'attenzione si sposta al centrocampo: "Bare, tre quarti, due mediani, tre quarti", per aiutare Barella a trovare posizioni corrette e sincronismi. Dopo poco però arriva il gol e il ct spiega a Cristante, che chiedeva lumi: "Uguale, bisogna aggiustare l'approccio del mediano perché se no lì ci scavano... del mediano... Mandi fuori Chiesa, due mediani, te e Fagioli centrosinistra e centrodestra".

"Devi stare largo Retegui", "Fagioli, se vai laggiù non mi servi"

Spalletti è insoddisfatto, prova a manovrare l'Italia, che però non dà cenni di vita, è spaesata: "Fagio! Fagio! Fagio! Se vai laggiù non mi servi, se vai là a sinistra non mi servi", il rimprovero a Fagioli. Retegui e Pellegrini sono le mosse della disperazione: "Devi stare largo eh", dice alla punta. "Vedi che qui c'è sempre spazio? Bastoni lo lascia sta' fermo", spiega al centrocampista. Non cambia niente. Sul possibile fallo di mano in area svizzera Spalletti si fa sentire, "fallo", "mano", grida aprendo le braccia, ma per arbitro e Var non c'è nulla. E al fischio finale la delusione copre il volto del ct e spegne la voce.