Italia eliminata, il fratello di Immobile attacca: "Ora a chi diamo la colpa?"

L'eliminazione dell'Italia a Euro 2024 continuerà a far discutere per parecchio tempo, a maggior ragione ora che la ferita è ancora fresca. Uno dei tanti problemi della gara contro la Svizzera, e di tutto il torneo, è stato trovato nell'attacco, posto che fino a poco tempo fa era occupato dal tanto criticato Ciro Immobile. Chi non si è dimenticato di quei commenti è stato il fratello dell'attaccante della Lazio, Luigi Immobile.