Caressa e l'incredibile profezia del 2014 sull'Italia: aveva previsto tutto

La denuncia del giornalista di Sky Sport

“Perché i giocatori italiani vengono sottovalutati rispetto ai calciatori stranieri, qual è il motivo? - si chiedeva ancora Caressa in collegamento con lo studio di Milano - non abbiamo più giocatori di qualità in Italia? Improvvisamente ci siamo dimenticati come si gioca a pallone? No. Nelle scuole calcio insegnano come insegnavano a Billy Costacurta come si marca l’uomo? No. Oggi nelle scuole calcio fanno: sei grosso, giochi con quelli bravi, sei piccolo giochi con quelli non bravi: chiunque abbia dei figli nelle scuole calcio, lo vede. E fanno queste scelte per vincere i piccoli campionati e fare carriera come allenatori. E’ il sistema che non funziona. O lo cambiamo adesso, oppure prepariamoci a vivere i prossimi dieci anni così come abbiamo vissuto gli ultimi otto”. Sembra una profezia, è un’analisi lucidissima di chi ama e conosce il calcio.