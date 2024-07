Chiesa, Prati e Bellanova, per una Roma più azzurra

Il fallimento dell’Italia all’Europeo rimanda inevitabilmente a riflessioni sul mercato dei club di Serie A, sullo sviluppo dei ragazzi e sul livello di attenzione e preparazione per quanto riguarda i settori giovanili. Insomma, come accade in questi casi, e purtroppo i discorsi si stanno ripetendo negli ultimi tempi, le attenzioni degli italiani sono in particolar modo sul lavoro delle società sui ragazzi, sulle rose delle prime squadre e gli acquisti nelle sessioni di calciomercato. Ci sarà un po’ di azzurro negli investimenti? Saranno valorizzati i ragazzi che escono dalla Primavera? I giovani saranno utilizzati solo come plusvalenze? Ecco, il nuovo progetto dei Friedkin può rispondere a tutte queste domande e rimanda a una Roma non solo più green, ma anche più azzurra. E non solo per i quattro che hanno partecipato - chi più, chi meno - alla disfatta contro la Svizzera. Perché il piano che stanno portando avanti Souloukou e Ghisolfi è volto a garantire il pieno sviluppo dei ragazzi del settore giovanile, a investire su di loro per portarli in prima squadra e a renderli potenzialmente dei veri e propri asset di mercato per il futuro. Insomma, prendere un ragazzo dal settore giovanile, plasmarlo, inserirlo nel contesto dei grandi, farlo giocare e poi eventualmente cederlo a peso d’oro dopo aver già fatto le fortune in campo dei giallorossi. E di conseguenza anche della Nazionale. Non è un caso quindi che i Friedkin abbiano investito la bellezza di cinquanta milioni di euro nel settore giovanile, e non è un caso che la Roma abbia portato in finale 5 rose su 6, vincendo i campionati con l’Under 17 e l’Under 15 e portando in finale anche la Primavera e l’Under 18. E se è vero che i settori giovanili si valutano per i percorsi di crescita e non per i trofei a Trigoria possono guardare con orgoglio ed entusiasmo a quanto fatto quest’anno e nelle stagioni precedenti.